محمد بن راشد: الشباب هم رهان الوطن ووقود المستقبل

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشباب هم رهان الوطن ووقود المستقبل وقاطرة التنمية الحقيقية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للشباب.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "اكس": "الشباب رهان الوطن .. وقود المستقبل .. قاطرة التنمية الحقيقية .. بهمتهم تعلوا الأوطان .. ويزدهر البنيان … وترقى حياة الإنسان .. بهم نفاخر العالم .. ولهم نسلم الراية .. "





محمد بن راشد: الشباب رهان الوطن .. وقود المستقبل .. قاطرة التنمية الحقيقية .. بهمتهم تعلوا الأوطان .. ويزدهر البنيان … وترقى حياة الإنسان .. بهم نفاخر العالم .. ولهم نسلم الراية .. #اليوم_العالمي_للشباب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ZCQ2CwdFyL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 12, 2024