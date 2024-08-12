304 مهمات نفذها الجناح الجوي لشرطة دبي في النصف الأول

نفذ مركز الجناح الجوي لشرطة دبي 304 مهمات خلال النصف الأول من العام الجاري، بينها مهام نقل مصابين ومرضى ومهام بحث وتدريب، إلى جانب تنفيذ مهام شرطية وأمنية متعددة لتعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي. وأوضحت شرطة دبي في بيان صحافي أمس، أن الإحصاءات أظهرت أن المهمات الجوية تنوعت وفقاً لأهدافها، حيث تم تسجيل 140 مهمة في إطار عمل الدوريات، و64 مهمة في إطار المهام الشرطية، إلى جانب 66 مهمة لغرض التدريب، فيما سجلت 24 مهمة لنقل مصابين، وخمس مهام بحث، وخمس مهام نقل مرضى.

وأكد مدير مركز الجناح الجوي، العميد مدرب طيار علي المهيري، حرص المركز على تحقيق توجهات شرطة دبي في سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات والحوادث خصوصاً المرورية منها، للإسهام في نقل المصابين في الحالات الخطرة، ما يسهم في سرعة وصولهم إلى المستشفيات وتلقي العلاج، منوهاً بأن المركز ينفّذ أيضاً العديد من المهمات الإنسانية تتمثل في نقل المرضى من العيادات إلى المستشفيات.

وقال العميد المهيري، إن طياري مركز الجناح الجوي يخضعون لدورات مستمرة لتقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت وتحت أي ظرف، إلى جانب دورات تخصصية للعمل خلال الحالات الطارئة، وتنفيذ مهمات سريعة على ارتفاعات منخفضة وفي المناطق المزدحمة.