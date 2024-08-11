"طرق دبي": عروض وخصومات لحاملي بطاقة "نول ترحال" تصل إلى 50%

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن بطاقة نول ترحال سارية المفعول تتيح للمستخدمين الاستفادة من عروض وخصومات تصل إلى 50% على خدمات محددة.

وأوضحت الهيئة عبر منصاتها الرقمية، أن تلك العروض تأتي بالإضافة إلى ميزات بطاقات نول العادية كالدفع للمواصلات العامة.

ووفقاً للهيئة، تشمل العروض العديد من المطاعم والفنادق وصالونات التجميل.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستخدمين زيارة الموقع الإلكتروني nolplus.ae للتعرف على المزيد من العروض المتاحة لفترات محدودة.

ويعتبر "نول بلاس" برنامج ولاء يقدم لعملاء هيئة الطرق والمواصلات مكافآت ومزايا ذات قيمة تفوق التوقعات بفضل الشراكة بين الهيئة وشركاء مميزين يتفقون معها في الرؤية. ويتمحور برنامج نول بلاس حول سعادة العملاء، وذلك بصفته أول برنامج ولاء في المنطقة خاص بقطاع المواصلات العامة.

ويحتاج المستخدم للاستفادة من عروض "نول بلاس" إنشاء هوية حساب مستخدم عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات، والقيام بربط بطاقة نول الخاصة به.