عبدالرحمن مصمم ثياب إماراتي.. بخيوط عصرية

تسهم المبادرات التي تطلقها وزارة تنمية المجتمع لتمكين الشباب ومساعدتهم على النهوض بمستقبلهم في تمهيد أسباب النجاح أمامهم.

ويعد مصمم الثياب الشاب عبدالرحمن آل علي أحد المستفيدين من الدعم الذي تقدمه الوزارة لمشاريعهم الوطنية، فقد قرر تحقيق الحلم الذي راوده منذ فترة طويلة، والانطلاق به إلى عالم الأعمال، بعدما ملأ صدره الشغف بتصميم الملابس، فأطلق عدداً من التصاميم المميزة لـ«الكنادير» و«السديريات»، ساعياً من خلالها إلى إظهار الروح العصرية للشخصية الإماراتية مع المحافظة على الخطوط العريضة التي تتشكل منها هويته وتراثه.

وترافق عمله على تحقيق حلمه مع مبادرة أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في القرية العالمية، لدعم أبناء الدولة، خصوصاً الشباب، من خلال إفساح المجال أمامهم لإبراز قدراتهم ومواهبهم في الترويج والتسويق لمنتجاتهم الوطنية المتنوعة التي تلبي ذائقة الجميع، فشارك في المبادرة التي حملت اسم «جناح 971.. من المجتمع» كما يشارك في المعارض التي يتم تنظيمها لدعم الشباب بما يحقق لهم الاستقرار المادي ويساعدهم على تنويع مصادر دخلهم.

وقدم عبدالرحمن آل علي مشروعه الوطني «ربدان للخياطة الرجالية»، في جناح «971.. من المجتمع» في القرية العالمية، محاولاً من خلاله أن يقدم رؤية جديدة في تصميم الأزياء الرجالية، الهادفة للحفاظ على إرث الأجداد ونشر ثقافة الزي الرسمي الإماراتي.

وأشار آل علي، الذي درس هندسة الكهرباء، إلى أن شغفه بتصميم الملابس جعله يبدأ بتحقيق حلمه منذ نحو ثلاثة أعوام، لتكون موهبته جزءاً رئيساً تنطلق به إلى عالم ريادة الأعمال، عبر تصاميم يسعى من خلالها إلى تلبية جميع الأذواق.

ولفت إلى أن لديه فريقاً من المتخصصين في الخياطة الرجالية، يعكسون تصاميمه بدقة عالية، ويعمل على ترويجها عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وتابع أن الوزارة قدمت الدعم له ولزملائه المشاركين في الجناح عبر التوجيه المستمر حول أهم مميزات الترويج والتسويق للمشروع، ما عزز إقبال الزوار على المنتجات التي تلبي ذائقتهم.

واعتبر آل علي مشاركته في جناح «971.. من المجتمع» في القرية العالمية، تجربة فريدة استطاع من خلالها تطوير أفكاره والمثابرة على تحقيق النجاح الذي يأمله، كما أنه تعرف إلى كيفية التواصل الفعال مع الجمهور.

وأكد أن روح المنافسة والتحدي أضافت له الكثير من أجل السعي نحو تطوير تصاميمه لتصبح متنوعة أكثر، بالإضافة إلى معرفته كيفية إدارة الوقت والموارد بشكل جيد.

وحث عبدالرحمن الشباب على تنويع مصادر الدخل، لدعم استقرارهم الاقتصادي، وأن تكون لهم علامة تجارية وطنية تضاف إلى ريادة الأعمال، وتعزيز دورهم في نمو اقتصاد الدولة.

ويُعد جناح 971 نقطة تفاعلية لعرض ودعم المشاريع الوطنية الطموحة التي تعكس الهوية الوطنية، التزاماً بتمكين أصحاب المشاريع الوطنية في مجتمع دولة الإمارات، بتقديم أفكار نوعية ومبتكرة وغير تقليدية.