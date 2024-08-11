الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول في الساعة 17:14، والمد الثاني في الساعة 04:37، والجزر الأول في الساعة 10:28، والجزر الثاني في الساعة 23:18.