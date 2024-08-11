عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس «مبادرة محمد بن زايد للماء»

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس «مبادرة محمد بن زايد للماء» الاجتماع الأول للمجلس.

ونقل سموه تحيات وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الموجهة لأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق في أداء المهام الموكلة إليهم.

واستعرض سموه وأعضاء المجلس الإطار الاستراتيجي للمبادرة، الذي يتكوّن من ثلاثة محاور رئيسة، تتضمن تسريع وتحفيز الابتكار، ورفع مستوى الوعي العالمي، وحشد الجهود الدولية في مجال ندرة المياه.

كما اطلع المجلس على المشروعات ذات الأولوية التي تتوافق مع محاور الاستراتيجية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مهمة المبادرة، وضمان تمكين الوصول المستدام للمياه حول العالم من خلال تطوير التقنيات المبتكرة وتطبيقها، وزيادة الوعي بخطورة ندرة المياه، وضرورة وضعها أولوية على الأجندة العالمية.

واطلع المجلس على عدد من الخطط والمشاريع، التي تهدف إلى تفعيل دور الشباب والشركاء في دولة الإمارات والعالم، وضرورة مشاركتهم في إيجاد حلول لتحديات ندرة المياه العالمية.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بأهمية مبادرة محمد بن زايد للماء، التي أطلقت في فبراير الماضي، والتقدم المحرز في مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه»، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل المستمر والإسهام الفاعل في معالجة تحديات ندرة المياه الملحّة محلياً وعالمياً، منوهاً سموه بالدور المهم لأعضاء المجلس في تحقيق الأهداف المرجوة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس «مبادرة محمد بن زايد للماء»، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية نائب رئيس المجلس خلدون خليفة المبارك، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ورئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة فيصل عبدالعزيز البناي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله أحمد بالعلاء، ومستشار رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ديفيد سكوت، ومؤسس شركة «بريدج ووتر» للاستثمار راي داليو.