الإمارات تدين استهداف مدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات استهداف مدرسة «التابعين»، التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما شدّدت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

كما أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للجريمة الإسرائيلية الجديدة، باستهداف مدرسة «التابعين» التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما خلّف العديد من الشهداء والمصابين.

وشدّد الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، على أن الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر مراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعتبر جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال، وتُشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما أدان الأزهر الشريف بشدة القصف الوحشي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة «التابعين» في حي الدرج بغزة، خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

ووصف الأزهر هذا الهجوم بالغادر والإجرامي، مؤكداً أنه يعكس قسوة وهمجية الاحتلال في استهداف المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ.

وطالب جميع أحرار العالم بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم، مشدداً على أن التاريخ لن يرحم الصامتين والمتخاذلين أمام هذه الجرائم البشعة.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة «التابعين».

وندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجريمة الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثِّل انتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدَّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لوقف هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضع حد للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.

من جانب آخر، أجرى الفريق الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي، مناقشة طبية واستشارات علمية حول عدد من الحالات المرضية، من خلال تقنية «ستارلينك»، التي وفرتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سبعة أشهر للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم بالتواصل مع أفضل الأطباء على مستوى العالم.

ونجحت الكوادر الطبية الإماراتية في تقديم أفضل خدمة علاجية للعديد من المصابين والحالات المرضية، خصوصاً الأطفال، حيث أُجريت 20 جلسة استشارية شارك فيها أفضل الأطباء المتخصصين حول العالم لمناقشة 50 حالة، ووضع الخطط العلاجية الأنسب لها، إلى جانب اختيار أفضل المراكز الطبية التي تحول إليها بعض الحالات لاستكمال علاجها في الإمارات.

وتُسهم خدمة «ستارلينك» في تبادل الخبرات العلمية مع عدد من الأطباء في مختلف البلدان، لتقديم الاستشارات الطبية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، وضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية للمرضى والمصابين الفلسطينيين، ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمساندة القطاع الصحي المُتضرر في غزة.

وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم المساعدات الطبية والتقنيات الحديثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، لإسعاف الوضع الصحي الكارثي في القطاع وإنقاذه من الانهيار بعد توقف عدد من المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية عن الخدمة نتيجة الأوضاع الصعبة.