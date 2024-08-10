الصايغ يشارك في الاحتفاء الرسمي لتأسيس مكتب الرئيس في قيرغيزستان

بحضور فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، ومعالي اقليبيك جباروف رئيس الوزراء، شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، في الاحتفاء الرسمي المقام في مدينة إيسك كول بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس مكتب إدارة رئيس الجمهورية القيرغيزية.

والتقى معالي الصايغ خلال الاحتفاء بفخامة صادر جباروف ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته والتهنئة بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار معالي الصايغ إلى التطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.