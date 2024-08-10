الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وقد يصاحبها سقوط أمطار.

أمّا الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسطه، في الخليج العربي وبحر عمان.

أمّا طقس الغد فيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.

وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وبحر عمان.

أمّا الطقس المتوقع يوم بعد غدٍ (الإثنين)، فيكون صحواً إلى غائم جزئياً، أحياناً، وغائماً على الساحل الشرقي والمناطق الجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

ويكون طقس الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً، أحياناً. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وتراوح سرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسطاً في بحر عمان.