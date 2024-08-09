"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:55 والثاني عند الساعة 03:59 والجزر الأول عند الساعة 10:10 والثاني عند الساعة 22:28.

أما في بحر عمان فسيكون الموج خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:44 والثاني عند الساعة 01:46 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والثاني عند الساعة 06:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 70 25

دبي 45 32 70 25

الشارقة 44 32 75 35

عجمان 43 34 70 30

أم القيوين 43 31 75 35

رأس الخيمة 43 33 75 25

الفجيرة 36 28 90 50

العـين 45 32 65 25

ليوا 48 31 70 35

الرويس 44 34 75 30

السلع 45 31 70 30

دلـمـا 41 35 80 40

طنب الكبرى 42 34 80 45

طنب الصغرى 42 34 80 45

أبو موسى 42 32 75 40