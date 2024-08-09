«جمارك دبي» تقيّم السلامة الإشعاعية لأجهزة مسح الحاويات

أفادت «جمارك دبي» بأنها أنجزت مشروع التقييم الإشعاعي لأجهزة مسح الحاويات في المراكز الجمركية، الذي يمتلك خاصية كشف المواد المشعة وتحديد موقعها.

ويهدف المشروع إلى ضمان سلامة العاملين في قطاع التفتيش الجمركي، وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية، ناصر بوحامر، إن عملية التقييم الإشعاعي لأجهزة مسح الحاويات الجمركية البالغ عددها 10 أجهزة، توضح مدى التزام الدائرة بمتطلبات الهيئة، وحرص القيادة على صحة وسلامة الموظفين العاملين في قطاع التفتيش الجمركي.

ولفت إلى أن نتائج تقييم الأجهزة وآلية إدارتها من المتطلبات الرئيسة التي ستسهم في حصول دائرة جمارك دبي على ترخيص دائم لدى الهيئة.

وذكر أن إدارة الشؤون الإدارية تعمل، بالتعاون مع الشركاء، على تطوير وتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية لضمان استمرار التقدم في أداء مهمتنا الحيوية في حماية المجتمع، وتيسير التجارة وتسهيل السياحة، دعماً لتطور دبي ونموها الاقتصادي المستدام.

وكانت «جمارك دبي» أعلنت أخيراً تزويد مركزي جمارك جبل علي وتيكوم بنظام متطور هو الأول من نوعه في العالم، لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية، ما يزيد قدرة المركز على مضاعفة عمليات التفتيش ويسرّع الإجراءات، ويدعم انسيابية الأعمال والتجارة ويعزز مكانة ميناء جبل علي الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أهم الموانئ البحرية عالمياً، حيث يختصر الجهاز وقت التفتيش من نحو ست ساعات إلى خمس دقائق. ويعمل الجهاز بوضعي تشغيل: الثابت، حيث تكون المركبة متوقفة، والمتحرك، حيث يتم مسحها أثناء عبورها من خلال الجهاز.

كما أنه يمتلك القدرة على كشف المواد المشعة وتحديد موقعها، والتعرّف إلى البيان الجمركي من خلال رقم الحاوية. ويتميز بالتحكم عن بُعد وتحليل الصور واتخاذ القرار المناسب.