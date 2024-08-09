شرطة أبوظبي تُعلن عن شواغر وظيفية عبر منصة «تم»

بدأت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي الاستفادة من مميزات منصة «تم للوظائف»، كمنصة إضافية للإعلان عن شواغرها الوظيفية للمواطنين والمستوفين شروط التقدم للوظائف.

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية، العميد عمران أحمد المزروعي، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي باستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في شرطة أبوظبي حرصها منها على زيادة نسبة المواطنين في القطاعات الشرطية لها.

وذكر أن شرطة أبوظبي تسعى إلى التركيز على المؤهلات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توطين الوظائف. وحثّ مدير إدارة الاختيار والتعيين بالإنابة في قطاع الموارد البشرية، المقدم خلفان سعيد الظاهري، المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل في شرطة أبوظبي، على التوجه إلى منصة «تم للوظائف» أو المنصة الذكية للتوظيف في مركز خدمة المتعاملين.