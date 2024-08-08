شرطة دبي تطوّر الأنظمة الذكية لزورق «هدّاد»

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع «راديو هولند الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في دعم وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير الأنشطة المشتركة التي تُعنى بمشروع زورق شرطة دبي الذكي «هدّاد» الذي يُعدُّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأول في العالم في بعض خصائصه.

وقّع المذكرة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، ومدير الأعمال لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لـ«راديو هولند الشرق الأوسط»، باتريك كامباغنولي.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تطوير الأنظمة الذكية لمشروع زورق شرطة دبي الذكي «هدّاد»، وهو أحد المشروعات التي تدعم العمليات الشرطية والأمنية، حيث يسهم في زيادة نسبة التغطية الأمنية للمساحات المائية، ودعم منظومة التحول الذكي للعمليات الأمنية، وتقليل الكلفة التشغيلية والصيانة للزوارق الأمنية، فضلاً عن إسهامه في تقليل زمن الاستجابة، وتعزيز قواعد البيانات من خلال عمليات المسح الميداني.