29 ألف فكرة مبتكرة استجابت لها «إقامة دبي» خلال 3 أعوام

استجابت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لـ29 ألفاً و103 أفكار مبتكرة تلقتها من موظفين ومتعاملين وسياح عبر أنظمتها الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما نجح موظفو الإدارة في تسجيل 490 ملكية فكرية.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار التوجه الريادي لأهدافها الاستراتيجية، والسعي نحو ترسيخ دورها ومكانتها في مقدمة المؤسسات الحكومية العالمية الرائدة، جهةً محفزة وداعمة للابتكار، وفق مستهدفات المسار الأول للاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وقال مدير مركز الابتكار والمستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المقدم فيصل عبدالله بن بليله، إن الإدارة عملت على ترسيخ الابتكار خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري، حيث حققت العديد من الإنجازات التي تمثلت في حصولها على شهادة «المؤسسات الحكومية المبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار (CGINO) كأول جهة تحصل على هذا التقدير على مستوى الدولة، كما حصلت على الاعتماد الدولي من قبل الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، كأول جهة مانحة للمواد والبرامج التدريبية من المعهد العالمي للابتكار، إلى جانب حصولها على شهادة الاعتماد الدولي البلاتيني لثلاثة أعوام متتالية، والعلامة الكاملة 100% في إدارة الابتكار والأفكار من قبل منظمة الأفكار البريطانية، واعتمادها كأول جهة عالمية لمختبرات الابتكار (AINL) في مجال الإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ، إضافة إلى فوزها بجائزة «ستيفي» العالمية، فئة أفضل مدير تنفيذي ابتكار، وفي جائزة «ستيفي» العالمية 2022، فئة أفضل ابتكار في العام.

وأضاف: «اعترافاً بدور إقامة دبي وقدراتها المتميزة في مجال رعاية الابتكار، فقد تم اعتماد سبعة خبراء ابتكار من قبل المنظمة العالمية، واعتماد إقامة دبي الجهة الحكومية المخولة بتقييم المؤسسات (مستوى نضج الابتكار)، وفق معايير المعهد العالمي للابتكار، والجهة المانحة للاعتمادات من قبل المعهد العالمي في المنطقة، كما يوجد لدى إقامة دبي ثمانية خبراء معتمدين في مجال الملكية الفكرية».

وأشار المقدم بن بليله إلى أن إقامة دبي كانت أول جهة تطلق برنامج رعاية المبدعين لموظفيها وموظفي شركائها وطلبة الجامعات الذي وصل إلى تخريج (الدفعة السادسة)، كما كانت أول جهة تطلق دبلوم استشراف المستقبل لموظفيها وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالإمارات، حيث تم تخريج (الدفعة الرابعة) من الدبلوم أوائل العام الجاري، إضافة إلى إطلاقها دليل جائزة الابتكار المستدام للفئات المؤسسية والوظيفية، وإطلاق برنامج «مبتكرو المستقبل» وهو برنامج تخصصي للأطفال في فترة الصيف، يتضمن مساقات وبرامج وأدوات التوجهات المستقبلية.

ندوات ومحاضرات

وقال المقدم فيصل عبدالله بن بليله، إن «إقامة دبي» نظمت سلسلة ندوات معرفية خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى محاضرة رقمية بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير الخدمات الحكومية» حضرها 697 موظفاً وموظفة من الإدارة العامة، كما نظمت «مكتبة رواق» بإقامة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، خمس جلسات حوارية بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للآداب، بحضور نحو 1650 مشاركاً من الموظفين وأفراد المجتمع، إضافة إلى فوز «مكتبة رواق» بجائزة الإمارات للمكتبات كأفضل مبادرة حكومية للمكتبات 2023-2024.

دعم الابتكار

وأكد المقدم فيصل عبدالله بن بليله، أن «إقامة دبي» حرصت على تطبيق 1193 فكرة إبداعية ومبتكرة، وتكريم 4250 مبدعاً ومبتكراً من أصحاب مصنفات حقوق الملكية الفكرية وأصحاب الأفكار المجدية والمطبقة والمشاركين في حملات الأفكار الموجهة وخريجي دبلومات الابتكار المهنية والمساهمين في المعرفة المؤسسية خلال آخر ثلاث سنوات، كما أطلقت استراتيجية الابتكار، ومنصة الابتكار الذكية، وأول مؤتمر دولي على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة «WIPO» المعنية بالاختراعات، وضم المؤتمر أكثر من 120 مخترعاً حول العالم لأكثر من 21 دولة، وحصل خلاله المشاركون على 22 ميدالية ذهبية، و19 ميدالية فضية، و27 ميدالية برونزية، وتضمن جوائز خاصة لأكثر من 26 جامعة.

وأوضح مدير مركز الابتكار والمستقبل أن إجمالي عدد الملكيات الفكرية لموظفي الإدارة بلغ 490 ملكية فكرية مسجلة، وتم تخريج 30 موظفاً في المعهد العالمي للابتكار.