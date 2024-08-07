3 خدمات جديدة لعلاج أمراض العيون للأطفال أصحاب الهمم والخدج

استحدثت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ثلاث خدمات جديدة لعلاج أمراض العيون للأطفال أصحاب الهمم والخدج تعتمد تقنيات متطوّرة في هذا المجال. وتتضمن الخدمات: فحص النظر للأطفال أصحاب الهمم والأصحاء قبل انضمامهم إلى مرحلة التربية المبكرة «الروضة»، وإجراء المسح الميداني لأمراض الاعتلال السكري وضغط العين، وعلاج اعتلال الشبكية للأطفال الخدج.

وتفصيلاً، أوضحت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أنها أدخلت ثلاث خدمات جديدة في طب العيون بدأ تطبيقها في مستشفى «صقر» برأس الخيمة، وتشمل خدمة فحص النظر للأطفال أصحاب الهمم والأصحاء قبل انضمامهم إلى مرحلة التربية المبكرة «الروضة»، وإجراء المسح الميداني لأمراض الاعتلال السكري وضغط العين، وعلاج اعتلال الشبكية للأطفال الخدج، مشيرة إلى أن الخدمات الطبية الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المرضى بمختلف فئاتهم، حيث يتم تقديم هذه الخدمات المتميزة من خلال طاقم طبي متكامل ومتخصص في قسم العيون، ما يضمن تقديم خدمات متكاملة في طب العيون وأعلى مستويات الرعاية الصحية.

وذكرت المؤسسة أنها تستخدم أيضاً «جهاز ميكروسكوب» ثلاثي الأبعاد المتطور، لفحص وعلاج العيون، موضحة أن الجهاز يسهم في تقليل وقت إجراء العمليات وتقليل المضاعفات الجراحية مقارنة بالمجهر التقليدي.

وأضافت: «يتميز الجهاز بقدرته على إجراء فحص عميق يوفر تفاصيل أكثر دقة للتضاريس السطحية والهياكل الداخلية، ما يمكّن الجراح من العمل بمستويات عالية من الكفاءة والدقة، كما يساعد الجهاز الجراح في تحديد الموقع الدقيق لوضع أي جهاز مثل المنظار أو الإبرة أو لاستخراج جسم غريب».

وأكدت مدير مستشفى صقر في رأس الخيمة الدكتورة منى العيان، حرص المستشفى على تبني أحدث التكنولوجيا الطبية، بما في ذلك «جهاز ميكروسكوب» ثلاثي الأبعاد، يأتي في إطار تقديم أعلى درجات الرعاية الطبية للمرضى، وتوفير خدمات علاجية تتسم بالدقة والكفاءة والجودة، موضحة أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة أسهم في تعزيز الثقة الكبيرة التي يحظى بها المستشفى من قبل المرضى، مشيرة إلى أن 900 مريض استفادوا من خدمات وعمليات طب العيون خلال عامي 2023 و2024.

بدورها، أفادت الطبيبة المتخصصة في أمراض العيون بمستشفى صقر الدكتورة عبير أحمد الشحي، بأن المستشفى أجرى 899 عملية عيون متقدمة خلال عامي 2023 و2024، شملت مجموعة واسعة من الإجراءات الطبية لعلاج أنواع مختلفة من أمراض العيون تنوّعت بين حقن داخل الزجاجية وإجراءات طفيفة وإجراءات رئيسة، وشملت عمليات الحقن داخل الزجاجية 359 عملية حقن لعلاج وذمة البقعة السكرية، والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن، وانسداد الوريد الشبكي، واعتلال شبكية العين السكري، بينما تم تنفيذ 207 عمليات صغرى لعلاج حالات مختلفة، مثل إزالة الكيس الدهني في الجفن، والكالزيون، واللويحات الصفراء، وعلاج الساد الثانوي، وعلاج البلازما الغنية بالصفائح، إلى جانب إجراء 333 عملية لعلاج المياه البيضاء، ونزيف الزجاجية، وترهل الجفن، وزراعة العدسات، والتجميل الجراحي للجفن، والجراحة بالمنظار لعلاج انسداد مجرى الهواء الأنفي، والورم الغشائي، وقصر النظر، وإزالة زيت السيليكون من العين، وغيرها.