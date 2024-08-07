شرطة دبي تطلق فعاليات «ملتقى البرشاء المجتمعي»

أطلق مجلس الروح الإيجابية بشرطة دبي «ملتقى البرشاء المجتمعي»، لقاطني منطقة البرشاء، وذلك بالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة، ومركز شرطة البرشاء، والشركاء الاستراتيجيين.

وتتضمن فعاليات الملتقى التي تنظم خلال يومي «السبت والأحد» من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الساعة الـ11 مساء في حديقة بحيرة البرشاء، فعاليات رياضية وتوعوية، بينما ستستمر هذه الفعاليات إلى الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس الروح الإيجابية بالوكالة، النقيب حمود المقبالي، أهمية فعاليات «ملتقى البرشاء المجتمعي» في تعزيز العلاقة والتواصل بين الجاليات المقيمة بدبي، مثنياً على جهود كل من أسهم في الإعداد لهذا الملتقى من فعاليات رياضية إلى جانب الفعاليات التوعوية الهادفة إلى التعريف بالخدمات الشرطية، والتوعية بالظواهر السلبية. من ناحيته، أوضح محمد الحجاجي عضو مجلس الروح الإيجابية، أن المشاركة الواسعة للجنسيات في فعاليات الملتقى، تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.