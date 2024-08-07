فرص استمرار سقوط الأمطار ممتدة حتى الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تدفق السحب من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه الدولة، مشيراً إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس الثلاثاء، بلغت 21 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة، الساعة الثامنة صباحاً، بينما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، أمس، 41.7 درجة مئوية في مزيرعة بمنطقة الظفرة، الساعة 14:15 ظهراً.

ودعا المركز إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء المطر، واستخدام السيارات للضرورة مع القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحددة، ومتابعة آخر المستجدات الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وطالب الجمهور بمتابعة النشرات والتقارير الصادرة من خلاله، وعدم تداول الشائعات.

وأشار المركز إلى أن طقس اليوم الأربعاء، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وقال المركز، إن طقس يوم غدٍ الخميس، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال وجود سحب ركامية شرقاً وجنوباً، يصاحبها سقوط أمطار، وسيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية الغربية، تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ومثيرة للغبار أحياناً.

وتوقع المركز استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة، حيث سيكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر أن طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب ركامية جنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.