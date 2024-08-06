"الخارجية" تحث جميع مواطني الدولة الموجودين في بنغلاديش على العودة في أقرب وقت

نظراً للأحداث الراهنة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، حثت سفارة الدولة في دكا جميع مواطنيها المتواجدين في بنغلاديش بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

كما حذرت وزارة الخارجية المواطنين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والتظاهرات، والحرص على تفادي أي تجمعات.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المتواجدين في جمهورية بنغلاديش الشعبية ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 0097180044444

وتشير وزارة الخارجية إلى ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة للمواطنين الكرام.