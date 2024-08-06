خطر

شكا سائقون في الفجيرة قيام أصحاب دراجات هوائية بالقيادة والسير على الطرق الفرعية في الفترة المسائية دون الالتزام بارتداء ملابس فسفورية تتيح لسائقي السيارات رؤيتهم والانتباه لهم، تفادياً لوقوع حوادث اصطدام أو دهس، لذا يناشدون المسؤولين في الشرطة إلزام سائقي الدراجات بارتداء الملابس الفسفورية.

سرعة

طالب سائقون المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في قيام سائقي مركبات النقل (بيك أب)، بالسير بسرعة تتجاوز 140 كم على طريق (أبوظبي – العين)، دون التقيد بالسرعة المقررة لمركباتهم، ما يهدد سلامة الآخرين، لذا نتمنى أن يتم استحداث آلية فنية لضبط وتحديد السرعة القصوى لتلك المركبات.

مراهقون

يعاني سكان في منطقة هيلي في العين وتحديداً شعبية المصباح والشعبية الحمراء، قيادة فئة من الشباب المراهقين دراجات نارية غير مرخصة على الطرقات الرئيسة والفرعية، ويسيرون بسرعات عالية وجنونية تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا يطالبون المسؤولين في شرطة العين بالنظر في الأمر.

إزعاج

شكا سكان في منطقة «داماك هيلز 2» بمنطقة «اليفرة 3» في دبي، قيام عمال بطرق أبواب الوحدات السكنية بشكل يومي لتقديم خدمات صيانة وغيرها، فضلاً عن توزيع كروت الشركات الدعائية، معبرين عن انزعاجهم واستغرابهم لدخول هؤلاء العمال هذه الأحياء رغم وجود رجال أمن على البوابات، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية النظر في الأمر.