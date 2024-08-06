16 مدرسة خاصة بدبي رسومها 20 ألف درهم وأقل

كشفت بطاقات الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في إمارة دبي، أن إجمالي الرسوم الدراسية الإلزامية لـ16 مدرسة خاصة في الإمارة، حاصلة على تقييم «جيد» و«جيد جداً»، يبلغ 20 ألف درهم أو أقل، وتتنوع مناهجها بين البكالوريا والبريطاني والهندي ومنهاج وزارة التربية والتعليم، وغيرها، وتضاف إلى ذلك رسوم خدمات تعليمية أخرى مطلوبة، ورسوم اختيارية.

وأوضحت بطاقة الرسوم المدرسية لكل مدرسة خاصة في دبي، تفاصيل الرسوم المطلوبة من ولي أمر الطالب، حيث تضمنت رسوماً دراسية، ورسوماً إلزامية، ومستلزمات التعليم المطلوبة (الزي المدرسي، والكتب المدرسية)، إضافة إلى رسوم الخدمات الاختيارية، والتي تختلف من مدرسة لأخرى، وأبرزها الأنشطة اللاصفية والمسابقات والرحلات والأنشطة الإثرائية، وغيرها.

وبيّنت نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي (2023-2024)، التي أعلنتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أخيراً، أن المدارس الـ16 حاصلة على تقييم الأداء العام «جيد» و«جيد جداً».

وبلغ عدد المدارس الخاصة التي تم تطبيق الرقابة المدرسية فيها خلال العام الدراسي الماضي (2023-2024)، 209 مدارس، يلتحق بها 360 ألفاً و420 طالباً وطالبة، وكان من ضمن هذه المدارس 10 مدارس جديدة تم تطبيق الرقابة المدرسية فيها للمرة الأولى، وحققت 26 مدرسة تحسناً في الأداء العام، فيما تراجعت جودة أداء ثلاث مدارس.

وأوضحت نتائج الرقابة المدرسية أن 90% من المدارس الخاصة بالإمارة، حققت تحسينات مهمة في العديد من مؤشرات الجودة، مشيرة إلى أن 67% من التحسينات التي شهدتها المدارس، جاءت مرتبطة بمخرجات الطلبة، و26% منها في الجوانب المتعلقة بالأنشطة والخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة، فيما كانت 7% من هذه التحسينات مرتبطة بمؤشرات جودة القيادة المدرسية.

وحققت 26 مدرسة تقدماً ملحوظاً في جودة أدائها العام، مقارنة بالعام الدراسي 2022-2023، حيث ارتقت هذه المدارس بجودة أدائها ضمن فئات التصنيف المختلفة، فيما شهدت ثلاث مدارس خاصة، تراجعاً في جودة أدائها مقارنة بالعام الدراسي السابق.

• %90 من المدارس الخاصة في دبي، حققت تحسينات مهمة في العديد من مؤشرات الجودة.