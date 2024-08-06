استمرار فرص سقوط أمطار على الدولة حتى الخميس

أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص سقوط أمطار على بعض المناطق في الدولة، خصوصاً شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة حتى يوم الخميس المقبل، مرجعاً ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد خط الالتقاء المداري «ITCZ» وتحركه باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية من الجنوب والعلوية من الشرق، يصاحبها تدفق السحب باتجاه المنطقة والدولة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غائماً إلى غائم جزئياً على أغلب مناطق الدولة حتى يوم الخميس المقبل، مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق من الدولة، خصوصاً شرقاً وجنوباً على فترات متباعدة، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة لموافاة الجميع بآخر المستجدات.

وناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.

وأوضح المركز أن الطقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع فرصة تكوّن السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خصوصاً شرقاً وجنوباً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، فيما سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

وقال إن الطقس سيستمر غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً حتى يوم الخميس، مع احتمال تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. فيما يكون الطقس يوم الجمعة غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ومثيرة للغبار أحياناً.