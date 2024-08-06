رئيس الدولة: الإمارات تولي أهمية لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كينيا، الدكتور ويليام ساموي روتو، تناول العلاقات الثنائية، والفرص الواعدة لتطوير التعاون، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها من الجوانب التي تمثل أولويات التنمية في البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما.

كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموّه خلال الاتصال الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية، ودعمها كل ما يحقق التنمية والاستقرار والسلام فيها، ويعود بالخير والنماء والازدهار على جميع شعوبها.

من جانبه، ثمّن الرئيس الكيني مبادرات دولة الإمارات التنموية في دعم الشعب الكيني، وتعزيز جهود بلاده نحو التقدم والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص كينيا على تنمية علاقاتها مع دولة الإمارات، وتوسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التي تعود بالخير على شعبيهما.

• ويليام ساموي روتو يثمن مبادرات الإمارات في دعم الشعب الكيني نحو التقدم والتنمية المستدامة.