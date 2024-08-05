أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن سعيد الطاير

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم (الاثنين) واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن سعيد الطاير وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي.

وقد أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم واجب العزاء سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام.