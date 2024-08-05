6 خدمات رئيسة يقدمها «مديم» لإعداد الأسرة بأبوظبي

يوفر مركز «مديم» لإعداد الأسرة، الذي اعتمدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، مطلع أغسطس الجاري، خدمات متكاملة موجهة للمواطنين سواء من الأشخاص المقبلين على الزواج أو الأسر في إمارة أبوظبي، والتي يتم تقديمها من قبل نخبة مؤهلة من الأخصائيين والخبراء في مجالات العلاقات الزوجية والأسرية والمستشارين النفسيين.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن «مركز مديم» لإعداد الأسرة تم تأسيسه بناءً على رؤية واضحة لرحلة زواج ناجحة وحياة أسرية مطمئنة عبر إعداد الأشخاص المقبلين على الزواج، وتهيئتهم لتحمُّل مسؤولياتهم، وتقديم التوجيه والإرشاد للشباب والأسر وفق القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، والتي تُعلي شأن الزواج وبناء الأسرة، وذلك بناءً على أفضل المعايير الدولية في مجال العلاقات الأسرية.

وأعلنت الدائرة أن الخدمات التي تقدمها مبادرة «مركز مديم» تركّز على فئات الشباب والأزواج حديثي العهد بالزواج والأسر بشكل عام، والأسر التي تواجه صعوبات، والأسر التي تطلب النصح والتوجيه حول مختلف الجوانب المتعلقة بحياة الأسرة، وتربية الأبناء والاندماج والتفاعل مع المجتمع، إضافة إلى المطلقين.

وأوضحت المدير التنفيذي لمبادرة «مديم»، الدكتورة منى المنصوري، أن «مركز مديم»، مبادرة تأتي في إطار استراتيجية جودة حياة الأسرة في إمارة أبوظبي، حيث تدعم المبادرة استقرار ونمو الأسرة الإماراتية، عبر التركيز على جميع شرائح المجتمع من الشباب المقبلين على الزواج، والآباء، والأسرة ككل، من خلال تقديم برامج تثقيفية وتوعوية عدة لإكسابهم المهارات والوعي المعرفي في مجالات تخص التوافق الزوجي وبناء الأسرة، والذكاء العاطفي والصحة الزوجية.

وقالت المنصوري: «يقدم المركز خدماته على ثلاث مراحل الأولى تشمل، خدمات تأهيل المقبلين على الزواج، والاستشارات الأسرية والزوجية، والوساطة الأسرية، فيما تتضمن المرحلة الثانية خدمات ما بعد الطلاق والاستشارات القانونية، والحملات التثقيفية والتوعوية للشباب والأسر، كما ستتضمن المرحلة الثالثة التي سيتم إطلاقها العام المقبل خدمات أسرية جديدة أبرزها رؤية المحضون».

وتابعت: «يقدّم المركز للمقبلين على الزواج تجربة تتكوّن من خمس محطات رئيسة لإعدادهم تتضمن جلسات فردية لكل زوج وزوجة، وجلسة مشتركة بين الزوجين (بما يسمح به الإطار الثقافي - موافقة مستنيرة)، ووضع خطة متابعة مدتها سنتان، وعقد ست جلسات تدريبية عن الزواج وتكوين الأسرة، والتوافق الزوجي، وإدارة الصحة الزوجية، والذكاء العاطفي والتواصل الزوجي، والتخطيط الأسري وإدارة الشؤون المالية، إضافة إلى جلسة السعادة الزوجية، فيما تركّز المحطة الخامسة والأخيرة في رحلة المقبلين على الزواج بقياس الأثر».

وأشارت إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد افتتاح المبنى الثاني لخدمات مركز مديم متضمنة خدمات استشارات ما بعد الطلاق، كما سيتم إطلاق خدمة رؤية المحضونين في الربع الأول من العام المقبل 2025، فيما سيتم خلال الربع الثاني من العام نفسه افتتاح فرع المركز في مدينة العين.

وسيقوم بتنظيم العديد من ورش العمل والجلسات المخصصة للمجموعات تتناول موضوعات متنوّعة وواسعة النطاق ذات العلاقة بالزواج، والحياة الأسرية، وتربية الأبناء. كما توفر هذه الجلسات الفرصة للأشخاص المقبلين على الزواج والأسر للتعلم من بعضهم والاستفادة من خبراتهم المشتركة، وسيتم توفير المعلومات والتواريخ حول البرامج والورش بشكل دوري على منصة مديم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

فيما شدّدت الدائرة على أن ضمان سرية المعلومات تقع على رأس أولويات «مركز مديم لإعداد الأسرة»، حيث تتفهم حساسية الموضوعات التي قد يواجهها الأشخاص المقبلون على الزواج والأزواج والأسر، لذا تضمن الدائرة للمترددين على المركز أن المعلومات كافة التي ستتم مشاركتها مع الموجهين سيتم المحافظة عليها ضمن إطار من السرية والخصوصية.

وأشارت الدائرة إلى أنها وفرت برنامجاً للخصومات للمواطنين في إمارة أبوظبي المقبلين على الزواج، والمنضمين لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي يقدمه «مركز مِديم لإعداد الأسرة»، ويشمل البرنامج تقديم باقات استثنائية من العروض والخصومات الحصرية، التي تقدّم بالتعاون مع أكثر من 30 شريكاً في القطاعين الحكومي والخاص. وسيتم منح المقبلين على الزواج بطاقة «مديم للمزايا والخصومات»، وذلك فور الانتهاء من الجلسة الأولى ضمن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج.

برنامج المزايا

أكدت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن برنامج «المزايا والمنافع» من «مديم» يوفر بطاقة للمزايا والخصومات بالتعاون مع برنامج «فزعة»، تطرح العديد من الباقات والعروض والخصومات التي تغطي مجالات وخدمات واسعة سواء من الفنادق، والعقارات، وخدمات حفلات الزفاف ومتاجر المفروشات، والمجوهرات والسفر والسياحة وغيرها، وذلك بهدف تقديم الدعم لمواطني إمارة أبوظبي المقبلين على الزواج خلال رحلة زواجهم نحو تكوين أسر سعيدة ومستقرة تسهم في بناء المجتمع وازدهاره.

وأشارت إلى أن المحافظة على فعالية بطاقة برنامج «المزايا والمنافع» من «مديم»، تستلزم استكمال جلسات برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بشكل كامل وفق الإطار الزمني المحدد، وتفادي تأجيل الجلسات بشكل متكرر، إضافة إلى تسليم شهادة إنهاء البرنامج كاملاً بعد الانتهاء من الجلسات.