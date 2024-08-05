تفاهم بين «دفاع مدني دبي» و«الموانئ والجمارك» لتوفير أحدث حلول الحماية والسلامة

أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، بهدف تعزيز دور الجهتين في مجالات الشراكة المثمرة والتنسيق بينهما لضمان توفير أحدث حلول الحماية والسلامة والوقاية في إمارة دبي.

وتدعم مذكرة التفاهم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، بما يسهم في الوقاية من الحرائق وسرعة الاستجابة لها وتعزيز سلامة وأمن أفراد المجتمع والمنشآت في الإمارة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم أماناً. وقّع المذكرة مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء جمال بن عاضد المهيري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي. وأكد اللواء المهيري، أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص كل من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، على عقد الشراكات المثمرة مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، مضيفاً أنها تعتبر خطوة مهمة من أجل تعزيز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة، وتبني أحدث الحلول التي تكفل أعلى مستويات الكفاءة في توفير كل متطلبات الأمن والسلامة، قائلاً: «نحن على ثقة بأن هناك المزيد من الحلول المبتكرة التي يمكن تطويرها معاً في هذا الجانب».

من جانبه، أكد النيادي أن هذه المذكرة من شأنها تحقيق أعلى المعايير التنافسية والارتقاء بمعايير السلامة في مناطق التطوير الخاصة والموانئ التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، ما يعزز مكانتها واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.

وقال النيادي: «تطمح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى رفع مستوى السلامة في الإمارة، من خلال إشراك الشركاء الاستراتيجيين لدعم تطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات بهدف تحقيق مستقبل أكثر أماناً واستدامة».