محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة محمد بن سعيد الطاير

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن سعيد الطاير وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم سقيم بدبي.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.