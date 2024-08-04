شرطة أبوظبي و«مصدر» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي

نظم مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة مصدر للطاقة المتجددة وشركة «آرنست أند يونغ»، ندوة حول «الذكاء الاصطناعي» وأهم تقنياته.

وتم استعراض رحلة الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وأهم التقنيات الحديثة والأنظمة المستحدثة والأصول الافتراضية، ودورها في توفير الوقت والشفافية، تعزيزاً لمفهوم الأمن الاستباقي والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

حضر الندوة، المقدم الدكتور يعقوب إسماعيل السركال والمهندس علي سيف الزعابي والمهندسة كلثم سعيد الرميثي من قسم الذكاء الاصطناعي بشرطة أبوظبي.