«سحاب الخير» تدعم مشاريع «الشارقة الخيرية» بـ 10.9 ملايين درهم منذ 2006

تمكنت مبادرة «سحاب الخير» التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع «العربية للطيران» منذ 2006 حتى نهاية العام الماضي من توظيف 10.9 ملايين درهم تبرعات في بناء ستة مستوصفات وتشغيل 24 أخرى، وتسيير 11 حملة طبية، وتنفيذ ثمانية برامج إغاثية في البلدان التي ضربتها الكوارث والحروب (القرن الإفريقي وسورية وفلسطين وبنغلاديش).

كما تم تنفيذ ثمانية مشاريع لدعم الأسر المنتجة إلى جانب حفر الآبار الارتوازية.

ونفذت الجمعية هذه المشاريع من خلال مكاتبها في الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدان المستفيدة.