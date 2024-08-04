دورات علمية في فقه العبادات للمصلين في المساجد

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ضمن برنامجها الصيفي دورات علمية وتعليمية في فقه العبادات، ركزت على كيفية إتقان الصلاة والطهارة والأحكام الشرعية لهما واستشعار قيمهما الإيمانية والسلوكية.

وأقبل المصلون بإنصات واهتمام على الدورات التي تناول فيها أئمة المساجد عقب الصلوات في نحو أكثر من 2000 مسجد على مستوى الدولة شروط صحة الصلاة، مفصلين أحكام الوضوء مسترشدين بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء، فيما ثمن المصلون اهتمام الهيئة بالموضوعات التي تلامس احتياجاتهم الدينية.