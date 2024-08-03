شاشة ذكية في «مجموعة الفهيم».. تعرض أفلاماً مرورية

دشنت شرطة أبوظبي ركناً للتوعية المرورية الرقمية في «مجموعة الفهيم»، في إطار مواكبة أحدث التقنيات وتوظيفها في مجالات التوعية العصرية المتطورة تعزيزاً للسلامة المرورية.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية العميد محمود يوسف البلوشي، بأن ركن التوعية يتضمن شاشة ذكية لعرض أفلام التوعية المرورية وكتيبات عن السلامة المرورية. كما يتضمن «باركود» يتم مسحه عبر الهاتف لتظهر أمام الموظفين بيانات وافية لتعبئتها، تشمل اسم الموظف ورقمه الوظيفي وعنوان موضوع التوعية وسؤاله عن نوع رخصة قيادته والمركبة المصرح بقيادتها والملاحظات والتعليقات على المحتوى الذي شاهده.

وأشار إلى وجود موظف مخصص للإشراف على الركن وحصر السائقين الذين تلقوا التوعية من خلال مشاهدة الفيديوهات ومطالعة الكتيبات، لجمع المعلومات والبيانات حول ردود الموظفين ومعرفة عدد سنوات الحصول على الرخصة. وأكد أهمية ركن التوعية في تحقيق الأهداف والتطلعات في تعديل السلوكيات المرورية للأفضل، إلى جانب معرفة مدى رضا الأفراد عن المحتوى المعروض ومشاركة الآراء والمقترحات، وتحديد أثر حملات التوعية وحصر مرتكبي المخالفات المرورية بهدف عقد محاضرات توعية لهم، بما يعزز سلوكياتهم المرورية الإيجابية، حيث يتضمن التصنيف معرفة الأعمار والفئات.

وقال مدير مشروع التوعية الرقمية في مديرية المرور والدوريات الأمنية الرائد أحمد عبدالله المهيري: «أدرجنا مجموعة كبيرة من فيديوهات التوعية بلغات عدة مثل العربية والإنجليزية والأوردو، تتضمن معلومات وافية حول القوانين واللوائح والمخالفات المرورية، وينعكس أثرها الإيجابي في زيادة التوعية المرورية».