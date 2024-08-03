21% زيادة في مركبات الأجرة والليموزين الصديقة للبيئة بعجمان

أفادت هيئة النقل في عجمان بأن نسبة زيادة المركبات الصديقة للبيئة ضمن مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المركبات الصديقة للبيئة 2231 مركبة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت 1837 مركبة صديقة للبيئة خلال النصف الأول من العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن زيادة المركبات الصديقة للبيئة ضمن أسطول المركبات التابع لها تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية التي تهدف إلى استدامة منظومة النقل من أجل رفع مستوى جودة الحياة في إمارة عجمان.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، المهندس سامي علي الجلاف، إن هذه الزيادة أتت ضمن خطط مدروسة ومستهدفات واضحة، فيما تعتزم هيئة النقل تحويل كل أسطول مركبات الأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة بحلول عام 2030، بحيث تغطي مركبات الأجرة حتى الآن 79% من أسطول مركبات الأجرة.

وذكر أن الهيئة تعتمد في خطتها على تطبيق مؤشر الاستدامة للاستفادة من الطاقات النظيفة التي يمكن أن تسهم في الحفاظ على البيئة مع ضمان جودة أداء أفضل لمنظومة النقل، حيث تم توفير مركبات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، إضافة إلى المركبات الهيدروجينية والهجينة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.