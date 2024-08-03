الطقس صحو إلى غائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأشار إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي متوسط الموج ويضطرب أحياناً نهاراً.