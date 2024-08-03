مركز شرطة لهباب ينظم مبادرة «صوت المتعامل»

نظّم مركز شرطة لهباب مبادرة «صوت المتعامل» الهادفة إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع المتعاملين، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وقال مدير المركز بالنيابة، المقدم محمد صقر العامري، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص شرطة دبي على التواصل مع المتعاملين لتقديم الخدمة المتميزة لهم.

وأوضح أن شرطة دبي أطلقت مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي.

وخلال مبادرة «صوت المتعامل» استمع العامري إلى آراء واستفسارات المتعاملين حول موضوعات عدة، وقدّم لهم شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المتوافرة في مراكز الشرطة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، ومراكز الشرطة الذكية SPS، إضافة إلى مركز الاتصال 901.