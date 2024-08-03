3 وسائل لتفادي مخاطر الانحراف المفاجئ للسائقين

شكا سائقون تعرضهم لمخاطر حوادث مرورية بسبب تصرفات السائقين المتهورين، منها الانحراف من مسار إلى آخر دون استخدام إشارات المركبة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان، ضرورة استخدام الإشارات قبل تغيير المسار، والتأكد من خلوّ المسار، ثم الانتقال إليه بصورة تدريجية، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.

وتفصيلاً، قال السائق عمرو علي، إنه تعرض لأكثر من موقف كادت تنتهي بحوادث مرورية جسيمة بسبب انحراف سائقين مجاورين بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن بعض السائقين ينشغلون بالهاتف أو الطعام أو غيرهما، ثم يُفاجؤون باقتراب الشارع الذي يُفترض دخوله، أو بوجود سيارات متوقفة أمامهم أو ضرورة تجاوز المسار، فيضطرون إلى الانحراف بشكل مفاجئ، ما قد يتسبب في وقوع حوادث.

وذكر السائق إيهاب سمير أنه تعرض لحادث مروري بسبب انحراف سائق مجاور بشكل مفاجئ دون الالتزام بالإشارة الضوئية، نظراً لعدم توقعه لهذا الانحراف، مؤكداً أن مثل تلك التصرفات غير المسؤولة من بعض السائقين قد تُعرض حياة الغير لمخاطر حقيقية.

وذكر السائق محمد مختار أنه رصد وقوع حوادث مرورية نتيجة الانحراف المفاجئ، بسبب انشغال بعض السائقين بغير الطريق والانتباه فجأة إلى ضرورة الانحراف دون استخدام الإشارات أو المرآة الجانبية.

ودعا الأجهزة المرورية إلى تشديد عقوبات الانشغال بغير الطريق والانحراف المفاجئ لما قد تُسببه من حوادث خطرة تهدد الأرواح.

ودعت القيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى الانتباه من الانتقال بصورة مفاجئة عند التجاوز أو تغيير المسار، حتى لا يُعرض السائق حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكدة أنه لتفادي مخاطر التسبب بحادث نتيجة الانحراف المفاجئ يجب التقيد بثلاثة أمور: أولها استخدام الإشارة الضوئية قبل تغيير المسار، والتأكد من خلو المسار قبل الانتقال إليه، ثم الانتقال إليه بصورة تدريجية.

وأكدت شرطة عجمان لـ«الإمارات اليوم»، أن الانحراف المفاجئ يعد أحد المسببات الرئيسة للحوادث المرورية، موضحة أن أبرز أسباب الوقوع في هذه المخالفة انشغال السائق بأمور أخرى غير القيادة كالهاتف أو الحوار الجانبي أو تناول الطعام، ومن ثم يفاجأ السائق بضرورة الانحراف عن المسار أو وجود مركبة قريبة منه بشكل كبير فيضطر للانحراف عنها.

ودعت شرطة عجمان السائقين إلى الالتزام بخط السير الإلزامي والمسار المحدد، والانتقال من مسار إلى آخر بصورة نظامية عبر استخدام الإشارات الضوئية والمرايا الجانبية، مطالبة مستخدمي الطريق بعدم الانشغال بأمور أخرى عن القيادة تجنباً لوقوع الحوادث ولضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وحدد القرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري عقوبة الانحراف المفاجئ بالمركبة بغرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية، كما نص على أن تكون عقوبة التجاوز بصورة خاطئة غرامة 600 درهم وست نقاط مرورية.

• 1000 درهم وأربع نقاط مرورية عقوبة الانحراف المفاجئ بالمركبة، و600 درهم وست نقاط لـ«التجاوز الخاطئ».

سائقون:

• انشغال البعض بالهاتف أو الطعام يُعرض حياة رواد الطرق لمخاطر حقيقية.