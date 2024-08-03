«الطوارئ والأزمات» تطلق البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة تدريبية حول إطلاق البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والذي يأتي بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأهيل وتدريب متطوعين متخصصين لدعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية وكفاءة منظومة العمل التطوعي أثناء الأزمات من خلال دعم الجهات بالكادر المتخصص، وتحقيق متطلبات الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات، إضافة إلى تطوير الكادر البشري المتطوع وتأهيله في مجالات وقدرات مختلفة تدعم الطوارئ والأزمات والكوارث. ويضم البرنامج ثلاث مراحل رئيسة: تركز المرحلة التأسيسية على تقديم التدريب الأساسي للمتطوعين، وتليها المرحلة التخصصية وهي لتدريب المتطوعين في مجالات محددة، ثم المرحلة العملية التي تأتي لتطبيق المتطوعين المهارات المكتسبة في تمارين عملية.

وأكد المدير العام للهيئة علي راشد النيادي، حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

يذكر أن الهيئة تتولى تنظيم وحوكمة العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، وتوفير التدريب التأسيسي وخطة المحافظة على جاهزية المتطوعين، فيما تقوم مؤسسة الإمارات - شباب بطرح الفرص التطوعية واستقطاب المتطوعين.