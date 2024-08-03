«الفارس الشهم 3» توزع 70 طناً مساعدات إغاثية على مئات العائلات في غزة

وزعت دولة الإمارات 70 طناً من المساعدات الإغاثية والخيام على مئات العائلات في قطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3».

وتأتي الجهود الإغاثية والإنسانية المكثفة التي تقدمها الدولة لسكان القطاع لمساندة العائلات المتضررة التي عجزت عن توفير الطعام والأساسيات لأبنائها في ظل غلاء الأسعار وضيق الأوضاع المادية.

وجهزت فرق عملية «الفارس الشهم 3» عشرات خيام الإيواء للعائلات التي تركت بيوتها نتيجة الأوضاع الجارية وحالة النزوح المستمرة في مناطق القطاع كافة، للمكوث فيها في المناطق التي يقيمون فيها مؤقتاً في ظروف قاسية. وقدمت فرق عملية «الفارس الشهم 3» الطرود الغذائية للأسر الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء، للتخفيف من معاناتها اليومية ومحاولة توفير الطعام والمواد الأساسية العاجلة في ظل حالة العجز في الغذاء وارتفاع أسعاره في الأسواق.

وتعمل عملية «الفارس الشهم 3» بشكل متواصل على توزيع عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومستلزمات الإيواء للعائلات النازحة المتضررة من الأوضاع الحالية، للمساهمة في توفير الطعام والمواد الضرورية الملحة للعائلات.