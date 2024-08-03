محمد بن راشد: عندما تريد إنجازاً أعطه كلك.. واترك أثراً يدل عليك

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة عبر وسم «#علمتني _الحياة» على منصة «إكس»، قال سموه فيها: «عندما تريد إنجازاً أعطه كلك، لا تعطه بعضك، إلا إذا كنت تريد نصف إنجاز أو نصف انتصار».

وذكر سموه في فيديو مرفق بالتدوينة: «تعلمت من خيلي أنه عندما تحب شيئاً واصل فيه حتى النهاية.. عندما تريد إنجازاً أعطه كلك.. لا تعطه بعضك، إلا إذا كنت تريد نصف إنجاز أو نصف انتصار».

وأضاف سموّه: «نظّم وقتك، واعرف أولوياتك، واستمتع بحياتك، واترك أثراً يدل عليك، ولا تسمح أبداً لأي شخص بأن يسرق وقتك لأنه يسرق حياتك».

وتابع سموّه: «الكل يجازف في سباق حياته، لكن أكبر مجازفة هي ألا نجازف».

نائب رئيس الدولة:

• لا تسمح أبداً لأي شخص بأن يسرق وقتك لأنه يسرق حياتك.

• الكل يجازف في سباق حياته، لكن أكبر مجازفة هي ألا نجازف.