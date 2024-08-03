«طرق دبي» تحصل على 4 شهادات عالمية

حازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أربع شهادات اعتراف من منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP)، تقديراً لممارساتها المتميزة في مجالات تخطيط وتنظيم النقل، والاستثمار والابتكار والتحول الرقمي.

وأكدت نتائج التقييم، الذي أجراه خبراء دوليون، تفوق الهيئة في استخدام أدوات متقدمة لتطوير مشاريع النقل، بما يتماشى مع أهداف النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة.

وأشارت مدير إدارة الابتكار والريادة في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، فاطمة المندوس، إلى أن التقييم شمل 55 ممارسة ريادية، وتم تحديد أربع ممارسات انفردت بها الهيئة وفق معايير معتمدة من الاتحاد، تدعم مؤشرات التنافسية والاستدامة، وتعزز رؤية الهيئة للريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

وحصلت الهيئة على شهادة التميز في تخطيط وتنظيم قطاع النقل لتفوقها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير خطط استراتيجية تعتمد على جمع وتحليل المعلومات واستخدام أدوات تحليل حديثة.

كما استحقت شهادة الريادة العالمية عن جهودها في تنفيذ فرص استثمارية تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وفي مجال التحول الرقمي، نالت الهيئة شهادة الاعتراف عن «الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2030» التي تشمل 24 مبادرة مبتكرة، تغطي مجالات مثل التوأمة الرقمية، والميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

أما في مجال الابتكار فقد حصلت الهيئة على شهادة الاعتراف لدورها في تقييم ودمج ثقافة الابتكار في عملياتها، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.