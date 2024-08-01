«الفارس الشهم 3» تدعم مستشفيات غزة بـ 20 طناً من المساعدات الطبية

قدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات طبية ومجموعة من المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، لإسعاف الوضع الطبي الكارثي في القطاع، نتيجة الأوضاع الجارية وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة، والتي أسهمت في عدم قدرتها على تقديم العلاج للمصابين والجرحى الفلسطينيين.

وسارعت عملية «الفارس الشهم 3»، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تقديم 20 طناً من المستلزمات الطبية الأساسية والأدوية خلال الأسبوع الحالي لمنظمة «أطباء بلا حدود»، والصليب الأحمر، ومستشفى العودة، والنقطة الطبية في مركز إيواء الكلية الجامعية، لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى بعد انهيار المنظومة الصحية، حيث تجاوز إجمالي المساعدات الطبية 400 طن.

وشملت المساعدات الطبية أدوية كبار السن، مثل الضغط والسكري والكوليسترول، وأدوية القلب ومسكنات الآلام والمضادات الحيوية للالتهابات، وأدوية الجهاز التنفسي والهضمي، وأنواعاً مختلفة من أدوية وسوائل الأطفال الضرورية، والمراهم والدهانات للأمراض الجلدية، ومستلزمات طبية مختلفة للإصابات والإسعافات الأولية للجرحى والمصابين التي من شأنها سد العجز في المستشفيات.

جدير بالذكر أن عملية «الفارس الشهم 3» قدمت خلال الفترة الماضية المساعدات الطبية للمستشفيات كافة في قطاع غزة، من ضمنها شحنات الأدوية وسيارات الإسعاف، والأجهزة الطبية.

وأسهمت في توسيع المستشفيات لزيادة القدرة الاستيعابية، وزيادة الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للنازحين بعد توقف دخول الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأوضاع الصعبة في القطاع، ما يعكس نهج دولة الإمارات التي لطالما سارعت إلى الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وكانت سباقة إلى خدمتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.