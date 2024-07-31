هل يحق للأم الاحتفاظ بحضانة طفلها إذا كان من أصحاب الهمم؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

أنا أم لطفل من أصحاب الهمم، وقد انفصلت عن زوجي، وحصلت على حضانة الطفل.. وسؤالي : هل يحق لي الاحتفاظ بحضانته طول العمر ؟ .. أم تنتهي حضانتي له بعد سن محدد ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.

لكن بالنسبة لحضانة الأطفال من أصحاب الهمم، فقد نصت المادة (156/ 2) من قانون الأحوال الشخصية، على أنه تستمر حضانة النساء، إذا كان المحضون معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : http://abuabeda@emaratalyoum.com

