«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق «مركز الرعاية الرقمية»

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، افتتاح مركز افتراضي للرعاية الصحية الأولية «مركز الرعاية الرقمية» (Digital Care Center)، الذي سيبدأ تقديم خدماته اعتباراً من اليوم (31 يوليو 2024)، مستفيداً من أحدث التقنيات التكنولوجية لتوظيفها بهدف تقديم حلول ذكية في مجال الرعاية الصحية الأولية للمتعاملين، وذلك بما يتزامن مع أهدافها الرامية إلى تطوير خدمات صحية رقمية رائدة، تسهم في تعزيز مخرجات القطاع الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة للمرضى.

ويتيح المركز فرصة الحصول على استشارات طبية عبر الاتصال بتقنية الفيديو لعدد من التخصصات من خلال شبكة متكاملة تغطي جميع المتعاملين المواطنين البالغين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، ما يضمن تقديم الخدمة بوقت قياسي، وكفاءة عالية، كما يضم المركز ملفاً إلكترونياً موحداً وشاملاً مرتبطاً بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، الأمر الذي يسهل متابعة الحالات الطبية، ويضمن استمرارية الرعاية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، الدكتور عصام الزرعوني، في بيان صحافي أمس، أن إطلاق المركز الافتراضي يأتي في إطار السعي المتواصل لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو تلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد، وتطوير خدماتها وتحسينها بشكل دائم ومستمر بما يليق بتطلعاتهم، ويرتقي بمنظومة الخدمات الصحية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها، وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، انسجاماً مع أهداف رؤية نحن الإمارات 2031.

وأوضحت مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، الدكتورة كريمة الرئيسي أن إطلاق مركز الرعاية الرقمية، يهدف إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة بطرق مبتكرة وفعّالة، ما يسهم في تحسين تجربة المرضى، ويضمن سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية من أي مكان.

ويوفر «مركز الرعاية الرقمية» مزايا مبتكرة، تعزز تجربة الرعاية الصحية الأولية للمتعاملين، حيث يتيح المركز حجز المواعيد بسهولة عبر القنوات الرقمية، ما يوفر الوقت والجهد، ويقدم خدمات طب الأسرة التي تشمل الاستشارات الصحية، ما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما يُعدّ برنامج الإقلاع عن التدخين من الخدمات البارزة التي يقدمها المركز، إذ يوفر الدعم والمتابعة المستمرة، لتحقيق هذا الهدف، ويمكن الحصول على استشارات التغذية التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن نظامهم الغذائي، ونمط حياتهم الصحي، ما يضمن تجربة مريحة وسلسة للمرضى.

. تقديم استشارات طبية عبر الفيديو لعدد من التخصصات مثل طب الأسرة والتغذية والإقلاع عن التدخين.