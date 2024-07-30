52 ألف زيارة رقابية لبلدية دبي على قطاعات البيئة والصحة والغذاء خلال النصف الأول

نفذت بلدية دبي 52,233 زيارة وجولة تفتيشية في مجال البيئة والصحة والغذاء ضمن الإمارة خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استهدفت الرقابة والتحقق من مدى التزام الفعاليات والأنشطة والمؤسسات بالمعايير المعتمدة والمتعلقة بمجالات سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والصحة والسلامة، والصحة العامة، إضافةً إلى مدى الالتزام بالمعايير البيئية.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المديرة التنفيذية لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية الكامل على تنفيذ الحملات والجولات الرقابية الدورية طيلة أيام السنة، لضمان بناء منظومة غذائية وصحية وبيئة مستدامة وسليمة، توفر سلاسل إمداد غذاء مرنة وتعزز الأمن الغذائي في الإمارة، إضافةً إلى تحقيق الوقاية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، والحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، بما يجعل من دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة.

وأجرت فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي التي يبلغ عدد أفرادها 95 مشرفاً نحو 26,566 زيارة رقابية عبر 6 حملات، استهدفت المنشآت الفندقية والصناعية والمباني والأماكن العامة ومشاريع البنية التحتية والأنشطة المؤقتة.

كما كشفت حملات بلدية دبي للرقابة على المنافذ عن أكثر من 17 ألف شحنة لمنتجات استهلاكية بما يعادل 145 ألف طن، جرى التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الاستهلاكية المعتمدة.

ونفذت فرق سلامة الغذاء في بلدية دبي نحو 18,374 زيارة تفتيشية ورقابية على المؤسسات الغذائية في أسواق إمارة دبي، والمراكز التجارية والمطاعم، وكذلك الرقابة على الفعاليات المؤقتة والتي وصل عددها إلى 31 فعالية فيما وصل عدد بلاغات سلامة الأغذية 2,733 بلاغاً.

كما وصل عدد المؤسسات الغذائية الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 25 ألف مؤسسة، منها 1,373 مؤسسة جديدة.

وأجرت فرق البيئة في البلدية زياراتٍ تفتيشية وصلت إلى 4,331 زيارة، منها 3,378 زيارة على المنشآت الصناعية والخدمية والمشاريع خلال النصف الأول من العام 2024، حيث تستخدم البلدية نظام التفتيش الذكي لتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة البيئية، إضافةً إلى تنظيمها حملة توعوية افتراضية لتعزيز الوعي البيئي لدى الشركات.

كما نفذت 783 زيارة استهدفت الرقابة على البيئة البحرية ورصد المناطق الساحلية ومراقبة مدى التزام المشاريع في تلك المناطق بالقوانين والتشريعات البيئة المعمول بها في الإمارة، وضمت الحملات 170 زيارة تفتيشية ضمن برنامج الرقابة على المحميات الطبيعية في إمارة دبي.

أما بالنسبة لجهود بلدية دبي الرقابية والتفتيشية في مجال الصحة العامة، فقد نفذت فرقها 2,962 زيارة، شملت 2,625 زيارة تفتيشية للمؤسسات البيطرية، و337 زيارة على شركات خدمات مكافحة آفات الصحة العامة. كما أصدرت 1,963 شهادة صحية بيطرية للشحنات المعدة للتصدير، و305 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية المتعلقة بها.

كذلك، تعاملت بلدية دبي 3,305 بلاغات خاصة بالحيوانات السائبة ومخالفة تشريعات الرفق بالحيوان ومخالفات المؤسسات، وفحصت نحو 160,402 ذبيحةً في مقاصب دبي للتحقق من صحتها وسلامتها، إضافةً إلى 584,276 رأس ماشية و465,445 طناً من الأعلاف والأغذية الحيوانية الواردة عبر منافذ الإمارة.

وتحقّق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي من 13,600 أداة قياس قانونية، توزعت بين الموازين الإلكترونية بجميع سعاتها، وعدادات المحروقات، وعدادات مركبات الأجرة، والعبوات المعبأة مسبقاً، وعدادات ضغط الإطارات، وبنسبة مطابقة تعدت 99%.