شرطة أبوظبي و"ساعد" توضحان آلية عمل خدمة الإبلاغ عن الحوادث البسيطة

أوضحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية آلية العمل المشتركة للتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة في إمارة أبوظبي وذلك مع بدء استخدام السائقين لتطبيق “ساعد الذكي" اعتباراً من تاريخ الأول من شهر أغسطس 2024.

ودعت شرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية إلى ضرورة استخدام تطبيق ساعد الذكي أو التواصل هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 80072233 في حالة الحوادث البسيطة وإخراج المركبات المتسببة والمتضررة من الحادث البسيط خارج الطريق إلى أقرب موقف آمن.

وأشارت إلى أنه في حالة وقوع حادث فيه إصابات فإنه يجب التواصل هاتفياً على رقم الطوارئ 999 وذلك لتقديم المساعدة والدعم اللوجستي من شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت أنه سيتم تطبيق المادة 56 وهي مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر وغرامتها 1000 درهم و6 نقاط مرورية.