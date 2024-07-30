مكتوم بن محمد: طموحنا لا حدود له وسعينا لن يتوقف نحو ترسيخ منظومة مالية متينة

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، قبل عشرين عاماً أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مركز دبي المالي العالمي الذي ساهم في جعل دبي اليوم عاصمة اقتصادية عالمية لقطاعات المال والأعمال، ولا زال المركز برؤية سموه يعلو بإنجازاته ونتائجه القياسية.

وأضاف سموه قائلاً "اطلعت على النتائج التي حققها مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من العام 2024 حيث تبوأ المركز المرتبة الأولى عالمياً باعتباره المنطقة الحرة الأفضل أداءً لنجاحه في اجتذاب 116 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 481 مليون دولار، وتخطت قيمة الأصول المُدارة فيه 700 مليار دولار بزيادة قدرها 58%، كما تعدى إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه عتبة الـ 6,000 شركة، وبلغ إجمالي القوى العاملة فيه 43,787 موظف بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي.

واختتم سموه قائلاً "وتلبيةً للطلب المتنامي سيتم توفير 1.6 مليون قدم مربعة كمساحة تجارية إضافية على مدار السنوات الثلاث القادمة، طموحنا لا حدود له، وسعينا لن يتوقف نحو ترسيخ منظومة مالية متينة وبيئة أعمال تنافسية محفزة للابتكار والتميز لاستقطاب المواهب والمؤسسات المالية العالمية والشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الإمارات ودبي للقطاع المالي عالمياً".