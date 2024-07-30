حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن نقل وتعيين مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي - أمين عام مجلس التخطيط العمراني - إلى دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة بنفس درجته الوظيفية، ويُعيّن مديراً لإدارة التخطيط العمراني في الدائرة.