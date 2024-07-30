رئيس تشيلي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار رئيس جمهورية تشيلي، غابرييل بوريك فونت، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

واستهل رئيس جمهورية تشيلي والوفد المرافق جولتهم في الجامع بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول والوفد المرافق، يصطحبهم، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الدكتور يوسف العبيدلي في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، واطلعوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلّت بوضوح في جميع زواياه.