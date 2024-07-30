رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالذكرى الـ 25 لجلوسه على العرش

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ملك المملكة المغربية الشقيقة، محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ25 لجلوسه على العرش، وتمنّى له دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطنه وشعبه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أهنئ أخي محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة الذكرى 25 لجلوسه على العرش، وأتمنى له دوام التوفيق وتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لوطنه وشعبه، وأتطلع إلى العمل معاً لتعزيز علاقات الأخوة التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية».