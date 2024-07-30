23% زيادة في مستخدمي مركبات الأجرة بعجمان خلال النصف الأول

أفادت هيئة النقل في عجمان بأن عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بلغ 12 مليوناً و803 آلاف و216 راكباً، وبعدد رحلات بلغ 6.4 ملايين رحلة، وذلك بزيادة بلغت 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المستخدمين خمسة ملايين و189 ألفاً و296 راكباً.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، المهندس سامي علي الجلاف، أن مركبات الأجرة تعتبر حجر الأساس في منظومة النقل بالإمارة، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم خدمات نقل متميزة وعالية الجودة للمستخدمين.

وأشار الجلاف إلى أن أسطول مركبات الأجرة مزود بأحدث التقنيات، لضمان راحة وأمان الركاب، بما في ذلك كاميرات المراقبة ونظام تحديد المواقع الفوري لكل المركبات، بالإضافة إلى توفير أجهزة الدفع الرقمي للرحلات.

وأشار الجلاف إلى أن مركبات الأجرة في عجمان تتميز بكونها خدمة نقل أساسية تلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء، مع التركيز على توفير تجربة تنقل مريحة وآمنة، وتسعى الهيئة باستمرار إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال التدريب المستمر للسائقين، وضمان التزامهم أعلى معايير السلامة والاحترافية.