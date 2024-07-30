30 مليون تواصل بين «الموارد البشرية» ومتعامليها خلال النصف الأول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عمليات التواصل مع متعامليها عبر منظومة «تواصل» بلغ نحو 30 مليوناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 61% مقارنة بإجمالي عمليات التواصل خلال الفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ نحو 18.6 مليون عملية. وتحقق منظومة «تواصل» أعلى معايير التنافسية في تقديم الخدمات المؤسسية الرائدة، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية لتقديم تجربة سعيدة وفاعلة للمتعاملين في علاقتهم مع الوزارة، عبر تقديم خدمات رائدة تتميز بالسرعة والسهولة وبالشفافية والأمان والموثوقية، وتوفر أعلى معايير الخصوصية، ضمن نهج وتوجه مستدام لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة للوزارة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي.

وتوفر منظومة «تواصل» 14 قناة ذكية ورقمية لمتعامليها حيث تشمل مركز الاتصال 600590000، وخدمة «واتس أب»، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني ask@mohre.gov.ae، إلى جانب خدمة الاتصال المرئي في مكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين عبر «واتس أب»، ونظام «صوت المتعامل» وملتقى «المتعامل أولاً» ضمن «مجلس المتعاملين»، إضافة لحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي@mohre_uae، ونظام الردّ التفاعلي الآلي، والإشعارات التوعوية لأصحاب العمل والموظفين، وخدمة كشف الحساب الشهري للشركات، وخدمة الدعم الفني، والخدمة التفضيلية المتميزة.

وقال مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين حسين العليلي: «تدعم منظومة (تواصل) استراتيجية الوزارة من حيث تلبية كل احتياجات المتعاملين وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة، وهو ما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة لسوق العمل في ضوء موثوقية الردّ على الأسئلة والاستفسارات».