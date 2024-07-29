«إقامة دبي» تطلق مبادرة «من أجل العالم»

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مبادرة بعنوان «من أجل العالم» التي تستضيف ضيفاً من مختلف دول العالم وقاراته، بهدف تعزيز معرفة موظفي الصف الأمامي في منافذ دبي البرية والبحرية والجوية بتفاصيل وثقافات الشعوب الأخرى.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على تكريس مكانة دبي وجهةً عالمية للسياحة والعمل والتعايش السلمي والتسامح.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري: «إن هذه المبادرة تسهم في تقوية الأواصر والتعارف بين الشعوب، فضلاً عن تعريف موظفي الصف الأمامي في منافذ دبي البرية والبحرية والجوية بثقافة وعادات مواطني تلك الدول من مختلف أنحاء العالم، ليحظوا باستقبال وتوديع لائق عند إنهاء إجراءات دخولهم أو خروجهم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإليها عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية».

وأضاف أن مبادرة «من أجل العالم» تُسهم في خلق بيئةٍ تُعزز من الاحترام المتبادل والتعايش بين مختلف الثقافات، ما يجعل دبي نموذجاً عالمياً في التنوع الثقافي والانفتاح على العالم.

وأوضح الفريق المري أن المبادرة تهدف إلى استضافة شخص ينتمي إلى دولة ما، ويرتدي الزيّ التقليدي الخاص ببلده، وذلك لإطلاع موظفي الصف الأمامي في جميع منافذ دبي على أدقّ التفاصيل المتعلقة بالبلد الذي يأتي منه الضيف، من حيث الزيّ والعادات والتقاليد والثقافة، وأهم أساليب التواصل الفعال مع شعب ذلك البلد، ما يُمكّنهم من الترحيب بالمسافرين بطريقةٍ مُميزة ومُبتكرة، من خلال تضمين مبدأ الاستباقية، وتحسين جودة الحياة للمُسافرين، سواء كانوا قادمين أو مغادرين عبر المنافذ، وتوفر لهم تجربةً فريدةً ومميزة وبالأخص في مطارات دبي».

وجاء الإعلان عن المبادرة خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، بحضور المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، ونائب المدير العام اللواء عبيد مهير بن سرور.

وتقوم فكرة مبادرة «من أجل العالم» على استضافة شخصية من إحدى الدول لتتعامل مع موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتعرّفهم بشكل عملي على عادات وثقافة شعبها، ويكون ذلك من خلال تجارب عملية.

وأفاد الفريق المري، في رده على أسئلة الصحافيين، أنه تم تكوين فريق عمل للمبادرة، وسيتم التنسيق والتعاون مع سفارات وقنصليات الدولة المختارة، ليتم ترشيح شخصية مؤثرة ومحبوبة اجتماعياً في بلدها. وكشف أنه سيتم إعداد قاموس يتضمن أغلب كلمات الترحيب والاستقبال الخاصة بالجاليات، وطرق تسليم الجوازات حسب عاداتهم عند القدوم والمغادرة، وكذلك وسائل الاحترام والتقدير وفق تقاليد هذه الشعوب.

وكان أول ضيوف هذه المبادرة «الياني تاكاشي» من اليابان، الذي وصلَ بزي الكيمونو التقليدي، وهو الثوب الياباني الذي يعكس تقاليد وثقافة اليابان. فيما أجرى الفريق محمد المري جولة مع الضيف، ثم التقى مأموري الجوازات في مطارات دبي، بهدف التعرف إلى ثقافة الشعب الياباني، وكيفية تواصلهم مع الآخرين وطريقة تعاملهم.

الفريق محمد أحمد المري:

. المبادرة تُسهم في خلق بيئةٍ تُعزز من الاحترام المتبادل والتعايش بين مختلف الثقافات، ما يجعل دبي نموذجاً عالمياً في التنوع الثقافي والانفتاح على العالم.